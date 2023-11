Ascolti tv ieri | boom Domenica In e Amici Sinner su Rai2 al 23%

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 27 novembre 2023) Glitv di26 novembre 2023, hanno registrato per la seconda puntata di Lea - I Nostri Fili 2 su Rai1 un netto di .000 telespettatori per uno share del %. Su Canale Terra Amara ha ottenuto un seguito di .000 spettatori, % di share. Continua il successo di Che Tempo Che Fa sul NOVE: l'appuntamento con il programma di Fabio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback e Ornella Vanoni, è stato da .000 spettatori, % di share. Di seguito glitv disera degli altri canali:La Caserma Rai3 Report Italia 1 Harry Potter e l'ordine della Fenice Rete 4 Zona Bianca La7 ultima puntata di In Onda Tv8 film Il Ritorno dello Jeditvaccess prime time e preserale Rai1 Affari Tuoi .000, %. Canale 5 Paperissima ...