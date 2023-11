Ascolti tv domenica 26 novembre 2023 | Lea | Report | La Caserma | Terra Amara | Zona Bianca | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Torna anche oggi puntuale l’appuntamento con ideglitv. Come tutti i giorni la curiosità di sapere qual è stato il programma più seguito dal pubblico italiano nella serata di ieri, è tanta. Anche26è stata una serata ricca di appuntamenti televisivi, ma qual è stato quello più seguito dai telespettatori? Chi ha vinto la gara ditv nella serata di ieri? Come sempre i palinsesti delle reti televisive hanno offerto un ampio ventaglio di possibilità, il pubblico da casa ha potuto scegliere a seconda del proprio gusto o interesse quello preferito. Nella prima serata di ieri la sfida è stata principalmente tra la fiction “Lea” su Rai 1 e la soap turcasu Canale 5; su Italia 1 invece spazio a un film per ragazzi, mentre ...