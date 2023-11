“Ascoltami Mirko | devo dirti una cosa” Angelica scuote il Grande Fratello prima della diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Al, a poche ore dalla nuova puntata inBaraldi ha deciso di fare una promessa importantissima aBrunetti. Questi sono stati giorni intensi e anche le ultime ore sono state caratterizzate dalle polemiche. Si sarebbe creato una sorta di triangolo, con i due e anche Perla Vatiero, entrata da poco nella casa. Proprio a causa di un gesto di, i telespettatori si sono letteralmente imbufaliti. Ma per quale motivo? Mentre si trovavano nel giardino delè andata versoe Perla che erano da soli e in intimità sotto le coperte. Lei ha portato un vassoio con delle tazze di tisane, in particolare c’era la camomilla. Perla ha detto che poteva rimanere ...