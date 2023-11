Ascione-Papale | sequestrati immobili a esponente clan di Ercolano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco, hanno dato esecuzione ad un decreto di confisca di due, emesso dalla sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione del Tribunale di Napoli, a carico di undi spicco della federazione camorristica “” operante a(del quale non è stato reso noto il nome). Il provvedimento scaturisce dalle indagini patrimoniali che hanno consentito di documentare l’intestazione fittizia di un immobile, collocato nella storica roccaforte del gruppo criminale a, in realtà riconducibile all’del. Inoltre è stata dimostrata l’esiguità dei redditi dichiarati e la loro inidoneità a giustificare ...