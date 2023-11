Arriva il nuovo MoonSwatch | curiosi?

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 27 novembre 2023) IlMission to the Moon con lancetta dei secondi in Omega Moonshine Gold è ancora il tuo oggetto del desiderio, proibito dal fatto di non essere ancora riuscito ad aggiudicartene uno? Non preoccuparti, perché, puntuale come lo scorrere del tempo, ti viene in aiuto la Luna piena. Ormai, è una tradizione, ogni plenilunio Swatch mette in commercio un numero limitata diMission to the Moon con lancetta dei secondi in Omega Moonshine Gold, e ogni volta la lancetta ha una caratteristica particolare. L'edizione di questo 27 novembre non fa eccezione: così dopo il modello che rende omaggio alla Svizzera, quello che ricorda la Luna Rosa, quello per la Luna dei Fiori, della Luna delle Fragole e il recente lancio che rende omaggio allo storico Omega Speedmaster CK 2998-3 FAP con la particolare forma a cerchio della lancetta dei secondi ...