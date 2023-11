Arrestato dopo aver immobilizzato ex moglie e aggredito i carabinieri con lo spray al peperoncino

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Teramo - Nel culmine di una violenta lite, un uomo è statopicchiato l'exattaccato iintervenuti. L'accusa include violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo ha colpito la sua excon un pugno, causandole lesioni giudicate guaribili in dieci giorni, come confermato dall'ospedale di Giulianova. Successivamente, hadel Nucleo operativo e radiomobile, intervenuti in risposta alla chiamata dei parenti della donna. Per immobilizzarlo, i militari hanno fatto uso di una bombolettaal, contenente oleoresina capsicum. L'è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire ...