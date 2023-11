Arnone | Binotto e Villano Fanno Tremare i Giapponesi e Portano in Italia un Argento che Vale Oro

(Di lunedì 27 novembre 2023) L'Aquila - Sipario anche sulla giornata dedicata alle finali in questa ultima Serie A del 2023, e glini in gara tornano con 4 medaglie e tante ottime prestazioni. La medaglia più pregiata è arrivata dalla squadra di kata composta da Federico, Pietroe Cristian. I treni, dopo lo splendido percorso di ieri, si sono arresi oggi soltanto di fronte alla forte squadra giapponese sul risultato di 41.9 a 39.5. Tre bronzi, poi, con Alessio Ghinami, Danilo Greco e la squadra di kata formata da Guido Polsinelli, Vincenzo Pappalardo e Samuele Moscatelli. Questi ultimi hanno battuto nella loro finale la squadra francese sul risultato di 41.9 a 41.7. Alessio Ghinami, nel kata individuale, ha invece avuto la meglio sull’atleta giapponese Shoei Motojima sul risultato di 42.4 a ...

