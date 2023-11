Aprilia Codice rosso | maltrattamenti nei confronti del padre | in manette 34enne

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 27 novembre 2023)– Nella mattinata odierna i Carabinieri della Sezione Radiomobile Carabinieri del Reparto Territoriale di, nell’ambito di un’aderente strategia di monitoraggio e ascolto attivo per l’emersione del contrasto sui reati di violenza di genere con particolare attenzione per quelli del cosiddetto “”, traevano in arresto unno per il reato diL'articolo Temporeale Quotidiano.