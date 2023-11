Appesi alla gru | gettati nell' immondizia | cosa state vedendo | orrore in Cisgiordania

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Martedì scorso le Forze di Difesa Israeliane avevano effettuato un raid con droni e di terra a Tulkarem, in, uccidendo 6 terroristi. Venerdì notte due palestinesi identificati in Hamza Mubarak, 31 anni, e Azam Juabra, 29 anni, sono stati giustiziati dfolla inferocita,a un traliccio della luce e poi buttati, con l'accusa di aver fornito all'Idf preziose informazioni per l'attacco. Hamza e Azam non sono stati nemmeno processati, nei video che girano su social quali X e Telegram si possono vedere i due che sotto chiara minaccia si autoaccusano. Come fanno notare i media israeliani non c'è traccia delle forze di sicurezza dell'Autorità Palestinese. Negli stessi video si possono poi notare i corpi dei due già senza vita presi a calci e massacrati mentre la folla ...