Appello mamme vittime femminicidio | “Certezza della pena | non sconti”

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ricordando Desirée, Pamela, Noemi, Giordana, Jennifer, Laura, Anna Roma, 25 nov. (askanews) – Voglionoe non permessi premio oper chi ha ucciso le loro figlie. Per gli assassini chiedono l’ergastolo, come quello che stanno vivendo loro. Sono ledi noti casi diin tutta Italia, madri coraggio che in un video hanno raccolto le loro voci, il loro grido di dolore e denunciato le ingiustizie subite, le pene non rispettate e la loro grande amarezza. Insieme lanciano unalle istituzioni, al governo e alla politica tutta.Sono Barbara, la mamma di Desirée Mariottini, violentata e uccisa nel quartiere di San Lorenzo a Roma da migranti africani nell’ottobre 2018, Alessandra, la mamma di Pamela Mastropietro, 18enne ...