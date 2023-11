Apertura di una filiale | i paesi dove conviene in Europa

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 6 minutiUna(detta anche succursale) è una divisione più piccola di un’azienda principale (detta anche impresa-madre), con uffici al di fuori del contesto nazionale in cui opera quest’ultima. L’di unaè una soluzione imprenditoriale popolare per progetti a basso rischio e viene utilizzata principalmente per svolgere attività amministrative a livello internazionale. Altre motivazioni comuni ad aziende che costituiscono unaall’estero rientrano nel sondare alcuni nuovi mercati o per delegare alcune intere fasi e/o processi industriali in contesti più all’avanguardia e/o competitivi, come ad esempio la ricerca e sviluppo ed il marketing. Laha gli stessi obblighi della società madre per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, il versamento ...