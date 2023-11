Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 27 novembre 2023 | Trono Classico e Over

Leggi su tpi

(Di lunedì 27 novembre 2023), lunedì 27è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 27, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diLe vicende di Ida Platano terranno banco nel corso dei prossimi appuntamenti di questa fortunata stagione del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, dato che per lei arriveranno nuovi pretendenti in studio. Ida avrà modo di conoscere nuovi ragazzi ...