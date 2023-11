Anticipazioni Uomini e Donne | corteggiatrice perde le staffe | dice “no” alla scelta

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Oggi, lunedì 27 novembre 2023, c’è stata una nuova registrazione della puntata del trono classico di, come hanno svelato ledi Lorenzo Pugnaloni. Come sempre, in studio c’era la conduttrice Maria De Filippi, comodamente seduta sui suoi gradini, gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, i tronisti con i rispettivi corteggiatori e corteggiatrici, dame e cavalieri. Ma vediamo nei dettagli cosa è successo al percorso di Brando Ephrikian, Ida Platano e Cristian Forti.: tronista riceve un nuovo pretendente Durante la registrazione didi oggi, un nuovo corteggiatore si è presentato in studio per Ida Platano. La tronista sta uscendo con un cubano di nome David e un uomo che si ...