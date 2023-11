Ano e Tako | l’incredibile storia delle due gemelle separate dalla nascita e adottate illegalmente Si ritrovano a 19 anni grazie a TikTok

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ano Sartania eKhvitia hanno 19, e per tutto questo tempo non sapevo di esser sorelle,. Hanno vissuto in differenti città della Georgia senza mai incontrarsi: una nella capitale, Tbilisi, l’altra a Zugdidi, in Mingrelia, sul mar Nero. La loro incredibilela racconta oggi la Repubblica. Le ragazze sono entrambe ballerine e quando Ano, a 11, va aper una competizione qualcuno notasomiglianza. Ma le giovani, a dispetto di chi gli ha parlatosomiglianze, non si sono mai incontrate fino al 2021. E. Ano riceve un video sul social con una ragazza identica a lei. A inviarglielo è ...