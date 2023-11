Andreas Muller e Veronica Peparini | gli ultimi aggiornamenti sulla gravidanza | “Sembra che…”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Lo scorso 5 novembre,hanno annunciato a Verissimo di essere in dolce attesa di due gemelline. Nel salotto di Silvia Toffanin, la coppia ha annunciato ladie rivelato al pubblico il sesso dei bebè. Vittoria e Alice sono due dei nomi a cui hanno pensato per le gemelline, le quali avranno il doppio cognome, come rivelato da. A distanza di pochi giorni dal loro annuncio, però, l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi ha informato gli utenti che la visita di controllo non era andata “come doveva andare”. Invitando tutti al massimo rispetto, il ballerino non ha voluto precisare l’esito della visita di. E’ stata proprio lei – già madre di Daniele e Olivia, avuti dalla precedente ...