Ancora 48 ore Israele e Hamas estendono la tregua

(Di lunedì 27 novembre 2023) Non senza tensioni sulle liste di ostaggi da rilasciare, nel quarto giorno escono in 11 (nove bambini e due madri) dalla Striscia in cambio del rilascio di prigionieri palestinesi. Fortissima pressione internazionale sulle parti per non riprendere a sparare, silenziate le voci a favore della ripresa dell'offensiva. E alla fine il Qatar annuncia il nuovo accordo