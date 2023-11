“Anche i mostri si lavano i denti” | il mistero del libro per bambini trovato accanto al corpo di Giulia

Che tempo che fa, nuova letterina di Littizzetto: "Caro maschio...". Poi toglie il freno

Sappiamo benissimo che non tutti gli uomini sonoe ci mancherebbe altro. Ma esiste una cosa ...voi che dite 'io sono diverso. Non è colpa mia'. E invece sì. Ogni volta che siete stati ...

Il libro illustrato per bimbi «Anche i mostri si lavano i denti» trovato vicino al corpo di Giulia Cecchettin Corriere

Accanto al corpo di Giulia Cecchettin c'era un libro per bambini: "Anche i mostri si lavano i denti" Virgilio Notizie

Di chi e di che cosa parla il libro Anche i mostri si lavano i denti

Un libro per bambini è stato trovato accanto al corpo di Giulia Cecchettin, nei pressi del lago di Barcis, in provincia di Pordenone: è uno dei tanti punti oscuri che gravitano intorno al femminicidio ...

Basket: Milano e Bologna in Eurolega per il riscatto, Venezia subito in campo

Cinque sfide europee in programma per le italiane: l'Olimpia ospita lo Zalgiris in casa, mentre la Virtus vola a Monaco di Baviera per affrontare il ...