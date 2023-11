Analisi di Confai Bergamo sull’agricoltura montana

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) “I problemi strutturali che sono propri delle zone svantaggiate possono essere attenuati solo intensificando l’appoggio delle istituzioni in una logica di progressivo sviluppo territoriale”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente diLombardia, aderenti a CAI Agromec, ha commentato il recente finanziamento di 5 milioni di euro stanziato dall’Assessorato lombardo a Enti Locali e Montagna. L’obiettivo è quello di sostenere quasi 300 progetti presentati da soggetti pubblici e privati per la realizzazione di terrazzamenti e altre opere per la tutela del paesaggio agrario montano. “Il nuovo intervento della Regione Lombardia va certamente nella direzione di un riconoscimento del prezioso ruolo svolto dalle aziende agricole montane in termini di presidio territoriale e difesa degli ecosistemi – osserva il ...