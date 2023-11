Amina Milo è tornata a casa | finisce l’incubo della 18enne pugliese | indagati tre poliziotti in Kazakistan per averla torturata

(Di lunedì 27 novembre 2023) È finita l’odissea di, la diciottennefinita in carcere indallo scorso luglio con l’accusa di traffico di droga. La ragazza era stata prosciolta dalle accuse lo scorso 2 novembre, e oggi è finalmentea Lequile, in provincia di Lecce, come ha confermato il suo avvocato, Aibek Sekerov. La ragazza ha raccontato che nei primi 16 giorni, dopo il suo rilascio, era stata sequestrata da alcuniin unad Astana, dove avrebbe subito anche tentativi di stupro. Laha poi raccontato di aver subito anche pressioni da parte degli agenti, perché firmasse documenti in una lingua che non comprendeva. Secondo quanto riporta l’agenza Ansa, tresono ora ...

