Amici 23 | un ex professore critica fortemente Holden e Lil Jolie | parole al veleno

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un noto vocal coach che ha ricoperto il ruolo di insegnante adha recentemente espresso critiche pesanti sulla preparazione tecnica di due giovani cantanti emergenti della ventitreesima edizione del talent show: Lil. Non è la prima volta che l’ex docente si esprime sul programma di Maria De Filippi, che siano gli allievi oppure i professori, lui ha sempre unapronta. Ma vediamo di chi si tratta e cosa ha detto sui due alunni di Rudy Zerbi.23: le accuse controL’exin questione è Luca Jurman, che ha rivolto le sue critiche verso i due allievi di23. Per quano riguarda, il vocal coach ha detto: “È figlio di Paolo Carta Ma secondo voi il figlio di Paolo Carta, lui che ...

Ex professore di Amici contro X Factor e i giurati : “Sto rischiando a dirlo”

Amici 23 - noto ex professore contro Holden : “È una grandissima buffonata!”

Il maresciallo Fenoglio sulle tracce della mafia barese: anticipazioni sulla prima puntata de Il Metodo Fenoglio

I due, che in passato erano grandi, infatti, arrivano a farsi una guerra sanguinosa per il ... con chi finiresti in Un- QUIZ Cora Cammarasana - 23 Novembre 2023 Quanto conosci la ...

Amici 23, ex professore attacca Anna Pettinelli: «Inveire in modo vergognoso contro un allievo» ilmessaggero.it

Amici, l'ex professore Jurman critica Holden e Lil Jolie: ecco cosa ha detto sui due cantanti ilmattino.it

Amici 23, “lo schifo con me non c’entra nulla”: Holden sospeso lascia lo studio. Ecco cosa è accaduto

“Chi ci conosce da tanti anni e segue ‘Amici‘, sa che puntualmente si verifica quanto sto per dirvi”. Con queste parole Maria De Filippi ha preannunciato, durante l’appuntamento del sabato ad “Amici d ...

Professore decapitato in Francia, al via il processo a sei ex alunni

Il gruppo che compare da oggi alla sbarra avrebbe sorvegliato l'insegnate e indicato a quello che è poi stato il suo carnefice ...