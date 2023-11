Amici 23 | “lo schifo con me non c’entra nulla” | Holden sospeso lascia lo studio Ecco cosa è accaduto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Chi ci conosce da tanti anni e segue ‘‘, sa che puntualmente si verifica quanto sto per dirvi”. Con queste parole Maria De Filippi ha preannunciato, durante l’appuntamento del sabato ad “di Maria De Filippi”, un provvedimento disciplinare inevitabile. Le immagini che sono apparse sul megaschermo in, riguardano il risultato di due mesi, senza alcuna pulizia e cura dentro gli appartamenti. Mozziconiti per terra, la cucina sporca con i resti del cibo sulla tavola, le camerette nel caos totale. Maria De Filippi, giustamente, ha tuonato contro la classe: “Questo è il risultato di un atteggiamento collettivo ed è assurdo che una ragazza non mangi più perché c’è loin cucina!”. Da un sondaggio tra tutti gli allievi, sono emersi soprattutto tre nomi: Mida, Ayle e ...