America’s Cup | regate preliminari Jeddah 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 novembre 2023) Luna Rossa torna finalmente in scena. Nel weekend del 30 novembre-2 dicembre andranno infatti in scena lein avvicinamento allaCup 2024. L’appuntamento è a(Arabia Saudita), località sul Mar Rosso. Si tornerà in acqua a due mesi di distanza dalle primedisputate a Vilanova I La Geltrù. Il sodalizio italiano si è allenato alacramente negli ultimi mesi e si ritufferà in acqua per le prime competizioni ufficiali in preparazione alla prossima edizione dell’ambita Coppa America, dopo aver tenuto testa a Team New Zealand nella finale di due anni fa nella baia di Auckland. Sirà con gli AC40, ovvero i monoscafi One Design (uguali per tutti i team), dotati di foil e capaci anche di superare i 40 nodi di velocità. Questa barca non è quella che ...