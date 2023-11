(Di lunedì 27 novembre 2023) La Protezione civile ha emanato un'arancione in Toscana per rischio di forti venti e mareggiate

Napoli : chiusi cimitero e parchi per allerta meteo

Meteo : in arrivo freddo gelido e nubifragi. Allerta in 9 regioni

Maltempo - allerta meteo dalle 20 per le successive 24 ore

Allerta meteo su tutta la regione dalle 20 per 24 ore

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello giallo per piogge e temporali su tutta la Campania.anche per venti forti occidentali - e temporaneamente molto forti - con possibili ...

Temporale a Roma, è allerta meteo nel Lazio: dove e quando, le previsioni meteo di oggi e domani ilmessaggero.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 27 novembre: le regioni a rischio Fanpage.it

Allerta meteo, scuole chiuse e divieti, ecco dove: l'elenco dei comuni coinvolti

Dopo aver appreso dell'allerta meteo, alcuni comuni hanno deciso di tenere chiuse le scuole in via precauzionale. Ciò che avverrà, ad esempio, a Cecina, comune della provincia di Livorno. Oltre alla ...

Puglia, tempo instabile e temperature in aumento. Ancora allerta per vento forte

«La fase turbolenta tipicamente invernale che si è aperta in questo fine settimana proseguirà anche per i primi giorni di dicembre, attese due perturbazioni in ...