Allerta Meteo gialla dalle 20 di stasera su tutta la Campania

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile regionale ha emanato un avviso dicon criticità idrogeologica di livello giallo per piogge e temporali sulaanche per venti forti occidentali – e temporaneamente molto forti – con possibili raffiche sempre sula regione con conseguente mare agitato o localmente molto agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’entra in vigore alle 20 di questa sera e termina alla stessa ora di domani, martedì 28 novembre. Il quadroevidenzia che le precipitazioni, sui quadranti settentrionali, saranno in attenuazione nel corso della mattinata mentre lasceranno i quadranti centro-meridionali solo nel ...