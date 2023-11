Allegri vuole lasciare la Juve Non solo dimissioni | la bomba di Zazzaroni

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) Le parole di Antonio Conte di scorsa settimana sulla— “I matrimoni si fanno in due, ma c'è chi si è sposato due volte” — hanno scatenato il desiderio dei tifosi bianconeri. L'ex allenatore bianconero vorrebbe tornare, ma ora in panca c'è Massimilianoche tanto bene sta facendo in questo inizio. Secondo Ivan, però, il tecnico toscano è in uscita, come ha rivelato a Pressing dopo l'1-1 dei bianconeri contro l'Inter: “a fine stagioneandare via — le parole del direttore del Corriere dello Sport — Non ci sono le condizioni per rimanere. Prenderà i soldi e fine della trasmissione. Ma è normale sia così. Lui appartiene a unantus che non c'è più. Sta facendo un grande lavoro con un organico ridotto, dovrebbe arrivare tra le prime 4”. ...