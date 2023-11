All’altezza della marea

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 27 novembre 2023) Non potendola negare hanno deciso di minimizzarla ma laera impossibile da piallare. Ieri i giornali d’Italia sono stati costretti – volenti e nolenti – a raccontare le manifestazioni di piazza per il 25 novembre contro la violenza sulle donne. A Roma c’erano 500mila persone – o forse più – che hanno risposto all’appello delle associazioni. La manifestazione del 25 novembre è stata una manifestazione storica, anche se nel corso dei prossimi mesi tenteranno di sopirla e la sminuiranno A Largo Carlo a Milano erano più di 30mila. C’erano tutti. C’erano bambini, bambine, nonni, madri, padri, giovani, meno giovani. Nelle redazioni dei giornali si sono guardati in faccia per trovare le parole di fronte a quella “minoranza” – come l’hanno sempre chiamata – che è una. La manifestazione del 25 novembre del 2023 è stata una manifestazione storica, ...