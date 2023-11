Ali Cherri con “Dreamless Night” racconta la disperazione e la fragilità generate dai conflitti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dall’8 ottobre 2023 al 24 gennaio 2024 la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea GAMeC (Bergamo) ospita la mostradi Ali, artista e film maker libanese nato a Beirut nel 1976 e attualmente residente a Parigi. Artista a tutto tondo,spazia dalla scultura alla pittura, fino ad arrivare alle sue ipnotizzanti videoinstallazioni, tutte accomunate dall’interesse per l’arte antica, soprattutto per quanto riguarda manufatti e materiali impiegati nell’antichità, come il fango, ampiamente utilizzato dall’artista (come si vedrà nella mostra) e per tematiche sociali contemporanee, in particolare legate alla violenza, un tema più che mai attuale. La mostra si apre allo Spazio Zero con The Watchman, una videoinstallazione di 25 minuti che ci trasporta ...