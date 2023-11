Albero di Natale in sfoglia con ripieno alla Nutella | a Natale non può mancare!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’diè l’apoteosi della golosità! Perfetto per le feste, ma facilissimo da preparare, insomma un dolce al volo, ma che soddisfa il palato magnificamente! Bastano due ingredienti, una spennellata di tuorlo, volendo anche una manciata di smarties colorate, oppure delle granella di nocciole, di mandorle, una spolverata di zucchero a velo per dare l’idea della neve e il vostro capolavoro lascerà tutti a bocca aperta. Soprattutto i bambini, loro impazziranno proprio. Li farete felici in un baleno! Serve pochissima manualità, ma tanto amore e voilà, sfornerete una piccola sciccheria contemporanea, trionfale sulla tavola per una cena in famiglia! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, noi iniziamo! Per questa ricetta procuratevi: 2 rotoli di pasta ...