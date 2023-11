Al cinema in settimana | da “Cento domeniche” a “Picasso”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sono numerosi i film in programmazione al. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Napoleon”, “”, “Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente”, “C’è ancora domani”, “Mary e lo spirito di mezzanotte” e “Five nights at Freddy’S”. Da annotare, inoltre, le novità “. Un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo” e “Casanova – Operapop. Il film”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere neibergamaschi in. LUNEDI’ 27 NOVEMBRE CAPITOL MULTISALA a Bergamo “Napoleon” (ore 17:15 e 20:30); “La chimera” (ore 20:45); “C’è ancora domani” (ore 17:45 e 21); “. Un ribelle a Parigi. Storia di una vita e di un museo” (ore 17:30).CONCA VERDE a Bergamo “Un ...