Adesso vinco io | il documentario sulle vittorie di Marcello Lippi con Moggi ma senza Baggio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Il Paul Newman dei poveri” che ha vinto cinque scudetti, una Champions europea e una asiatica, e pure i Mondiali. È un po’ meditabondo, punto interrogativo silenzioso, avvolto in una nuvola di fumo bogartiano, quelche appare inio,fuori concorso al 41esimo Torino Film Festival. 75 primavere di cui 56 passate su un campo da calcio come giocatore e allenatore. Padre assente ma presente, dice la bella Stefania, figliola con l’occhio azzurro e il fare gentile di babbo, perché a casa chiamava sempre e voleva sapere tutto. Mentre di là, dal maschietto Davide, il riverbero del conflitto edipico è fulgido e solenne, tra lacrime e conti da procuratore. Inizia però dal periodo cinese, l’ultimo della carriera del viareggino che non può stare...