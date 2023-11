ACLI TERRA esprime soddisfazione per il raddoppio dei Fondi UE

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023)accoglie con grandeil via libera della Commissione Europea alla revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato dall’Italia. In particolare, l’organizzazione si compiace del significativo aumento deidestinati all’agricoltura, passati da 3,68 a 6,53 miliardi di euro. L’attenzione posta sull’agricoltura attraverso questo rafforzamento finanziario rappresenta un importante riconoscimento del ruolo cruciale che il settore agroalimentare gioca nella crescita sostenibile dell’Italia. Questo investimento sostanziale conferma l’importanza strategica di promuovere e sostenere il comparto agricolo, fondamentale non solo per la sicurezza alimentare del paese, ma anche per il benessere economico delle comunità rurali e per la salvaguardia dell’ambiente. Il Presidente ...