Accoltella a morte l' ex moglie e la figlia di 5 anni | era stato assolto da accuse di maltrattamenti

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 27 novembre 2023) Un uomo di 26arrea Madrid con l’accusa di aver ucciso a coltellate l’ex, una 25enne, e la loro, una bambina di cinque: lo si apprende da diversi media iberici, che citano fonti dei servizi d’emergenza e della polizia. I fatti sono avvenuti la scorsa notte nel quartiere popolare di Carabanchel, in un’abitazione situata in via Jacobeo. I sanitari accorsi...