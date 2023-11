A1 Roma nord | chiuso per una notte svincolo Fiano Romano

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Sulla D18 Diramazionedella A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di giovedì 30 novembre alle 6 di venerdì 1 dicembre, saràlodino, in entrata verso/G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e in uscita per chi proviene da/G.R.A. In alternativa si consiglia di utilizzare lodi Castelnuovo di Porto. (Com/Red/Dire)