A volte ritornano in campo | rispunta Ventola | attacco a Salvini

Leggi su iltempo

(Di lunedì 27 novembre 2023) A. E per alzare i toni, dopo anni di totale anonimato, sparano a zero contro gli avversari. Senza peraltro proporre nulla di nuovo, e di alternativo, di avvincente. La solita minestra riscaldata, i medesimi temi di sempre, nella malcelata speranza che la società di dieci anni fa sia rimasta, sostanzialmente la stessa. Nichi Vendola è il nuovo presidente di Sinistra Italiana. Come primo atto da segretario rieletto al congresso di Perugia, Nicola Fratoianni ha avanzato due proposte, entrambe promosse dagli iscritti: affidare la figura del tesoriere del partito a Mimmo Caporusso e, appunto, a Nichi Vendola la presidenza. «Questo è un ritorno alla politica, ma non mi candido a niente. Vorrei rivolgermi ai tanti compagni e compagne che sono fuori di qui e sono anche fuori dal partito e fuori dall'idea di tornare a fare politica e talvolta di ...