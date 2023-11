A Telese fa tappa l’ambulatorio mobile per screening gratuiti contro i tumori

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDal 28 novembre al primo dicembre faranno, in piazza Minieri, glioncologici oggetto della campagna di prevenzione promossa dalla Regione Campania e dalla ASL Benevento. Nella piazza sarà allestito un ambulatorioall’interno di un truck adeguatamente attrezzato, per lo svolgimento di:mammella mediante mammografia;cervice uterina mediante esecuzione Pap Test;colon retto mediante distribuzione kit. Secondo le stime del Sistema Europeo d’Informazione sul Cancro (ECIS) del Centro Comune di Ricerca, basate sulle tendenze relative all’incidenza negli anni precedenti la pandemia, nel 2020 erano previsti circa 380mila nuovi casi di cancro in Italia. Si prevede che il numero di ...