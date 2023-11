A scatenare tutto è stata Elena Cecchettin | Galimberti | parole pesantissime | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) A In Onda, talk politico di La7, si affronta il tema principale di queste settimane: il femminicidio di Giuliada parte del suo ex-fidanzato, Filippo Turetta, e le importanti manifestazioni di piazza che sono scaturite e che hanno riempito le principali città italiane. Più di cinquecentomila persone hanno invaso Roma, ma anche a Milano in più di trentamila si sono radunati in Piazza Castello per dire basta alla violenza sulle donne. Il co-conduttore, Luca Telese, pone a Umberto, filosofo e psicanalista tra i più celebri d'Italia, un quesito: “Perché proprio Giulia è diventato il nome unificante? Ci sono stati altri omicidi terrificanti quest'estate, turpi, brutti, contro ragazze altrettanto innocenti e incolpevoli. Perché proprio lei aveva gli elementi per trasfigurarsi, per diventare una bandiera collettiva?". ...