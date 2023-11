A Pietrarsa l’Expo dei consumatori Economia circolare | 12 associazioni in campo | via al tour Ricomincio da tRe

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 27 novembre 2023) Si svolge nel Museo nazionale delle Ferrovie a, dal 12 al 15 dicembre il più importante evento nazionale del consumerismo italiano e della sostenibilità made in Italy. Obiettivo: il lancio del progetto “da tRe” dedicato aiper la diffusione di modelli dipromosso da 12deiriconosciute dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. In occasione dell’evento, Expoe il Villaggio della Sostenibilità organizzano insieme percorsi espositivi, ognuno dei quali tratterà, con un approccio ludico ed esperienziale, un aspetto specifico del tema “sostenibilità”, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico partecipante e ribaltare alcuni pregiudizi che da tempo riguardano il ...