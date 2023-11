A cosa servono le liberalizzazioni di Pechino sui passaporti La versione di Picchi

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 novembre 2023) Dal 1 dicembre entrerà in vigore il provvedimento voluto dache prevede la temporanea riduzione delle pratiche burocratiche per viaggiare in territorio cinese: nello specifico, dal primo dicembre 2023 al 30 novembre 2024 le persone che vorranno andare in Cina per attività imprenditoriali, turismo, visita a parenti e amici, e in transito per non più di 15 giorni potranno entrare senza visto, purché dotate di un passaporto ordinario rilasciato da una cerchia ristretta di Paesi. Questa lista comprendere Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna, Malesia, e anche l’Italia. Il ministero degli Esteri cinese ha descritto questa scelta come un “test” di un tentativo atto a sviluppare i servizi di mobilità dei cittadini cinesi e stranieri, e di favorire un’apertura di alto livello. Ma risulta difficile (se non irrealistico) pensare che la leadership del Partito Comunista ...