A Bergamo le case si vendono in 5 mesi | prezzo medio | 2 100 euro al metro quadro

(Di lunedì 27 novembre 2023). In linea con l’andamento nazionale, nel primo semestre 2023 anche al’immobiliare residenziale registra una contrazione rispetto al 2022, con alcune eccezioni. In città si evidenzia una crescita delle transazioni nelle aree intorno alla stazione e nei quartieri di Grumello del Piano e Longuelo. Forte interesse anche per i quartieri più centrali, come Borgo Palazzo e Porta Osio, e per le aree adiacenti all’ospedale (Villaggio Sposi). In città i tempi di vendita sono più lenti rispetto alla media regionale. Per vendere casa anel 2023 servono circa 5, mentre per gli affitti la media è di 53 giorni, di poco superiori ai 46 giorni medi a livello regionale. Nella città disi registrano prezzi in aumento fino a raggiungere la media di 2.134al ...