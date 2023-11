3 Creme veloci | ottime per farcire il pandoro a Natale

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ecco qui la mia carrellata natalizia delle mie 3, perfette perilo il panettone, a seconda delle preferenze. A dire il vero, in famiglia, questepiacciono a prescindere dal periodo dell’anno, anche al cucchiaio. Quando le preparo, c’è sempre qualcuno che pulisce la ciotola così bene da sembrare immacolata, come neanche utilizzata! La base è un grande classico: una crema pasticcera versatile e veloce, lucidissima e compatta. Da qui, poi, parto per altre due versioni: una chantilly e una crema al mascarpone. Poi sistemo tre ciotoline sulla tavola imbandita e ognuno sceglie quella che ama di più. A ben vedere, però, la fantasia in questo caso può scatenarsi oltremisura: scaglie di cioccolato bianco, nutella, gocce di cioccolato amaro, cacao in polvere, amarene ...