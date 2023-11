1-1 tra Juve e Inter | “Partita deprimente e prevedibile”

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 27 novembre 2023) Era facile aspettarsi un pareggio frama per molti tifosi lo spettacolo offerto in campo dalla prima e dalla seconda in Serie A è stato. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, èvenuto ai microfoni di TvPlay per parlare del match-clou della tredicesima giornata di Serie A e del trionfo degli azzurri del tennis in Coppa Davis.ntus-(LaPresse)Su, Biasin ha ammesso che laè stata molto brutta: “Il secondo tempo del derby d’Italia è stato soporifero e. Era in realtà: ci sono pareggi che possono scontentare e altri che possono andare bene, tipo questo. Secondo me, le due squadre si sono dette ‘vabbè, ci vediamo la prossima ...