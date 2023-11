Zes unica | ponte sullo Stretto e Pnrr Le connessioni per il Sud secondo Bianchi Svimez

Leggi su formiche

(Di domenica 26 novembre 2023) La Zesè una buona idea? Decisamente sì. Certo, gli aggiustamenti sono d’ordinanza, ma l’idea del ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, di riorganizzare le otto zone economiche speciali nel Meridione, con l’obiettivo di rilanciare le imprese e le industrie della parte bassa dello Stivale attraverso una fiscalità di vantaggio e una burocrazia più snella, ci sta tutta. Di questo è convinto Luca, economista di lungo corso, grande esperto di Sud e direttore generale dello, l’associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno. “Nel complesso il progetto è valido, è una buona idea. Primo, perché rappresenta in qualche misura un’assunzione di responsabilità da parte dello stesso governo, verso lo sviluppo del Mezzogiorno. Non si delega più alle regioni ma si decide a livello centrale. E poi l’operazione rappresenta ...