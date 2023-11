Zaia celebra Tina Turner | “Il suo ricordo non ci abbandonerà mai”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 26 novembre 2023) VENEZIA – “Nasceva oggi, 84 anni fa,, star della musica mondiale e tra le più famose e acclamate interpreti femminili della musica rock, con la sua carriera lunga più di mezzo secolo è stata definita “la regina del rock ‘n roll”. Con brani intramontabili come “Simply The Best”, “What’s Love Got To Do With It?” o “We Don’t Need Another Hero”, ha venduto circa 100 milioni di dischi e ricevuto 10 Grammy. Nel 1991 è stata inserita assieme all’ex marito Ikenella Rock and Roll Hall of Fame, nel 1967 è stata la prima artista afrostatunitense e la prima donna ad apparire sulla coperdella rivista “Rolling Stone” e nel 1986 ha ricevuto una stella sulla “Hollywood Walk of Fame”. Dopo diversi anni di lotta contro la malattia, ci ha lasciato a maggio di quest’anno nella sua casa vicino Zurigo, ma il suo ...