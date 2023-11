Zaccagni | dubbio risolto in vista di Lazio-Inter? Le condizioni

(Di domenica 26 novembre 2023) Ieriin Salernitana-si è procurato un infortunio che sembrava poterlo mettere inanche per la partita con l’fra tre settimane (17 dicembre). Gli esami di stamattina hanno invece scongiurato problemi e potrebbe tornare già la prossima giornata col Cagliari. NESSUN GUAIO – “Lo staff medico della S.S.comunica che il calciatore Mattiaè stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideianational Hospital. Gli approfondimenti non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico dell’anca sinistra, a seguito del trauma distorsivo riportato nel corso della partita contro la Salernitana. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso ...

Sollievo in casa Lazio per le condizioni di Mattia. Uscito in stampelle ieri dall'Arechi, per l'attaccante Sarri aveva parlato in conferenza

FORMELLO - Ripresa alle 11, immediata visto l'impegno di Champions. In campo soltanto i calciatori impiegati ieri per un minutaggio ridotto. Contro il Celtic la Lazio si gioca una

Sollievo in casa Lazio per le condizioni di Mattia Zaccagni. Uscito in stampelle ieri dall'Arechi, per l'attaccante Sarri aveva parlato in conferenza stampa di un problema all'anca, ma gli esami strum ...