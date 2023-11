Yara | 13 anni fa il dramma che sconvolse l’Italia

Leggi su bergamonews

(Di domenica 26 novembre 2023) A differenza di Giulia,non conosceva il suo assassino, ma il dolore provato dalintera in questi giorni, ricorda quello vissuto tredicifa per la giovane ginnasta bergamasca. Era la sera del 26 novembre 2010 quando la tredicenne di Brembate Sopra sparì nel nulla, per poi essere ritrovata senza vita tre mesi più tardi in un campo di Chignolo d’Isola. Uccisa, come Giulia Cecchetin, in modo atroce da un uomo. Erano le 18.40 di quel venerdì, 26 novembre appunto, quandoGambirasio, una ragazzina di 13che sognava di diventare una campionessa di ginnastica ritmica, sparì nel nulla dopo essere uscita dal centro sportivo del suo paese, Brembate di Sopra. Era stata lì per riportare uno stereo alla sua insegnante che sarebbe servito per un saggio la domenica successiva. Una volta ...