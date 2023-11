WWE | Stephanie McMahon nel backstage di Survivor Series | visita di cortesia per lei o…

(Di domenica 26 novembre 2023) Poco prima di, Fightful Select ha riportato la presenza dineldello show. Unadi, secondo la quasi totalità degli informatori, dopo l’addio alla WWE dello scorso gennaio. La figlia di Vince non si vedeva dietro le quinte dal Wrestlemania Weekend, sia per la scelta di lasciare la federazione di inizio anno sia, probabilmente, a causa dei rumor su una “crisi” matrimoniale tra lei e Triple H, anch’egli spogliato di ogni ruolo dirigenziale post-fusione ma ancora a capo, come ben sappiamo, del team creativo.

WWE, Stephanie McMahon si fa da parte: "Torno fan"

Come riportato da ESPN,McMahon non è più co - CEO della. La decisione è arrivata dopo che il padre Vince McMahon è tornato al vertice della massima federazione di wrestling al mondo. "Con la leadership di Nick ...

Report: Stephanie McMahon backstage at WWE Survivor Series WON/F4W

Stephanie McMahon Backstage At WWE Survivor Series wrestlezone.com

R-Truth returns at WWE Survivor Series

At Survivor Series, a WWE veteran appeared for the first time in more than a year. R-Truth returned to WWE programming by taking part in a backstage comedy segment at Saturday's event. The segment was ...

Stephanie McMahon Backstage At WWE Survivor Series

Stephanie McMahon is enjoying the festivities in Chicago. According to a report from Fightful (via Fightful Select), Stephanie was spotted backstage at Saturday’s Survivor Series event in Chicago. It ...