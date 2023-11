WWE | La federazione offrirà rinnovi ad alte cifre | TKO non vuole fughe ma per Drew McIntyre c’è ancora tempo

(Di domenica 26 novembre 2023) Non solo CM Punk. Dopo la fusione tra WWE e UFC per creare la TKO, la nuova società sotto il controllo di Endeavorevitare ogni possibile fuga di talenti, soprattutto verso la AEW. Entrambe le promotion stanno entrando in un anno di trattative per idei rispettivi contratti televisivi, con Rawsenza una casa a partire da ottobre del prossimo anno. Ma, i movimenti di Will Ospreay e CM Punk, hanno aperto ad un super periodo dove le promotion cercheranno sia di accaparrarsi il meglio tra i free-agent sia di tenersi stretti i propri talenti più significativi. Il Wrestling Observer, a riguardo, riporta come la “nuova” WWE abbia paradossalmente ancor più soldi da investire neie nelle nuove acquisizioni, come quella di Punk, e che la direzione sia quella di non fare andar via nessuno, ...

WWE : Triple H parla del coinvolgimento della federazione in “The Iron Claw”

WWE : Nikki Bella punge la federazione dopo non essere stata nominata durante Raw

Wrestling, chi era Bray Wyatt: l'erede designato di "The Undertaker"

Anche per questo lanel corso di tutto il decennio in cui Bray ha fatto parte integrante del carrozzonel'ha proposto come uno dei wrestler più assidui, affidandogli anche incontri ...

CM Punk poteva tornare in WWE a Royal Rumble 2024 The Shield Of Wrestling

CM Punk, non solo Survivor Series: dopo il ritorno in WWE è atteso ... World Wrestling

WWE: Il ritorno di CM Punk ha fatto infuriare Drew McIntyre

Adesso sappiamo il motivo per il quale Drew McIntyre ha lasciato l'arena furioso, semplicemente non h gradito il ritorno di CM Punk in WWE ...

WWE: L’heat di Rollins nei confronti di CM Punk dovrebbe essere un grosso angle, realistico quello di McIntyre La situazione

Nonostante ci sia stato un gran parlare per le reazioni dei top name coinvolti nel War Games Match, il ritorno di CM Punk non avrebbe davvero fatto "infuriare" Seth Rollins, ma il tutto farebbe parte ...