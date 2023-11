WWE | Il ritorno di CM Punk potrebbe alterare il corso di una storyline “misteriosa”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 novembre 2023) Il terremoto scatenato la scorsa notte da Survivor Series non accenna ad arrestarsi in termini di rumor, conferme, smentite e così via. Con Randy Orton tornato in pianta stabile dopo un anno e mezzo e il ben più inaspettatodi CMda quel lontano gennaio 2014 – se si esclude il breveper il talk show WWE Backstage nel 2019, dove però era sotto contratto con Fox e non con la WWE -, si va a rimescolare pesantemente il mazzo del roster e delle. E a proposito di rivalità in, ce n’è una di cui si sa ancora poco e sulla quale lo stesso Best in the Worldandare a incidere considerevolmente. Èil bersaglio di Nakamura? È da diverse settimane che Shinsuke Nakamura sta portando avanti dei promo misteriosi, dove si ...