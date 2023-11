WWE | I 2 grandi ritorni saranno subito protagonisti | Randy Orton e CM Punk saranno a Raw

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 26 novembre 2023) Come ben sappiamo ieri a Survivor Series sono tornati siadopo 1 anno e mezzo di assenza e sia CMche è tornato fra il tripudio generale in WWE dopo ben 9 anni di assenza e lo ha fatto nella sua Chicago. Un Raw da seguire assolutamente I dueimmediatamentenei programmi WWE. Infatti domani notte andrà in onda dalla Bridgestone Arena, Nashville, Tennessee la puntata settimanale di Monday Night Raw e per l’occasione sono pubblicizzati e sono stati anche confermati sia l’Apex Predator che il Best In The World in una puntata che si prospetta scoppiettante. BREAKING NEWS: The returning @CMand @will both be on #WWERaw ...