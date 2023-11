Wardrobe malfunction | quando l’abito fa i capricci

Leggi su panorama

(Di domenica 26 novembre 2023) Quante volte siamo stati testimoni, o protagonisti, di pantaloni a cui saltano bottoni o tacchi incastrati tra i sampietrini? Almeno una volta nella vita è successo a tutti, e le celebrity di Hollywood non fanno eccezione. Tra gli ultimissimi incidenti possiamo ricordare ciò che è accaduto a Jennifer Lawrence durante l’inaugurazione della vetrina natalizia dei grandi magazzini di lusso Saks Fifth Avenue, in collaborazione con Dior, a New York. L’attrice vanta ormai di una collaborazione decennale con la maison francese così, per l’occasione, è stata chiamata per presenziare l’evento. Ma propriola Lawrence doveva recitare il suo discorso, la cintura ha deciso di schizzar via suscitando stupore e ilarità generale. Dopo averci riso su, l’attrice ha portato avanti l’inaugurazione con il sorriso sulle labbra mentre la cintura è rimasta a terra come nelle più famose ...